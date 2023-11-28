¡Los Eagles no paran de ganar! Lo mejor de la Semana 12 de la NFL | Ritual El Podcast

Los Philaldephia Eagles ganaron en Tiempo Extra a los Buffalo Bills, y son el equipo con mejor récord en la Temporada 2023 de la NFL tras la Semana 12

Por: Azteca Deportes

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