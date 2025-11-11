Eagles vs Packers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 10 de la NFL: marcador online
Philadelphia Eagles se enfrenta a Green Bay Packers en la actividad del lunes por la noche de la NFL
Philadelphia Eagles se enfrentará esta noche a Green Bay Packers en la actividad del Monday Night Football de la Semana 10 de la NFL. No te pierdas de la cobertura en vivo de este partido a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.
Te puede interesar: Uno más a la lista de lesionados en la NFL; NY Giants pierde a su joven estrella
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)
Green Bay Packers (Pertenece a NFL)