Eddie Hearn apostaría su cabeza a que hay revancha Canelo vs Bivol

El promotor líder de DAZN, Eddie Hearn explicó en una reciente entrevista que apostaría su cuello a que la pelea de revancha de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol sí sucederá, pero además cree que será en las 168 libras.

Eddie Hearn ha estado moviendo los hilos del boxeo desde hace algunos años, haciendo grandes peleas, por lo que su opinión ahora en el sentido de la promoción de las peleas tiene credibilidad.

Así, Hearn explicó que Dmitry Bivol se está viendo motivado por esa propuesta de pelear una división abajo, es decir pasar de las 175 libras a las 168 en un pleito en el que el tapatío expondrá su cetro de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Hearn asegura que Bivol peleará por el legado

Eddie Hearn recalcó en esa ocasión, que darle una revancha a Canelo Álvarez en supermediano y no en semicompleto, radica en la magnitud del eventual logro, venciendo al mejor en esa categoría, llevándose todos los cinturones y con el sacrificio de haber dejado su división.

“Hay mucho trabajo por hacer, pero Dmitry Bivol está puesto para el reto. Dmitry Bivol busca el legado”, comentó Eddie Hearn.

“Voy a poner mi cuello en juego y diré que Canelo peleará con Dmitry Bivol por el título indiscutido en 168 libras”, dijo un seguro Hearn en declaraciones que suman a las que coyunturalmente el ruso dio, acotando que “podría estar listo” para pelear ante Canelo, aunque no dejó del lado el subrayar que no ha peleado en otra división que no es la suya en mucho tiempo.

Adrian Macias/Adrian Macias (L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.



(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.

¿Cuándo sería la revancha Canelo vs Bivol 2?

Si es que ocurre este combate del tapatío Canelo ante el ruso Bivol, podría celebrarse en la segunda mitad del año, tentativamente en septiembre, pues Canelo primero tendría una pelea de retorno la cual se cree que sería en contra de John Ryder.

Ante el británico posiblemente se enfrente en el Reino Unido o México también ha sonado como una sede. Luego de este compromiso vendría la revancha.