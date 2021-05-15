Eddie Pepperell tomó el liderato del British Masters

Eddie Pepperell embocó un putt para birdie desde 40 pies en el 18 para tomar una ventaja de un solo golpe después de la tercera ronda del British Masters y colocarse en posición para ganar el evento por segunda vez en cuatro años.

El golfista inglés registró por segunda vez consecutiva 4-bajo par 68 en The Belfry para saltar a 10 bajo par en el total y escalar a la parte superior de la clasificación.

Seis jugadores están a un golpe del líder: Robert MacIntyre y Calum Hill, de Escocia, (ambos de 70), los italianos Edoardo Molinari (64) y Guido Migliozzi (67), el polaco Adrian Meronk (65) y el sudafricano Dean Burmester (65), y los 26 mejores jugadores fueron separados por cinco tiros. El anfitrión del torneo, Danny Willett, está a tres tiros del líder después de un 68.

Massive putt from @PepperellEddie on 18!



He leads by one at 10 under par.#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/5oXz8qydFr — The European Tour (@EuropeanTour) May 14, 2021

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Pepperell estaba en el top 35 del mundo después de ganar este evento en Walton Heath en 2018 y nuevamente después de terminar segundo en la defensa de su título en Hillside, pero ha caído en la clasificación. Comenzó la semana en el 210.

"(La confianza regresa) bastante rápido, aunque he sido terrible para ser honesto, así que no me siento tan seguro", mencionó Pepperell.

"Todavía tengo cosas en el swing que puedo sentir que no están donde antes estaban y pueden causarme agresividad, por lo que el juego todavía se siente difícil. Recuerdo que el juego se sentía más fácil cuando jugaba mejor hace unos años. Eso es a lo que estoy tratando de volver y estoy seguro de que lo haré".

MacIntyre, el jugador mejor clasificado en el field (No. 45 del mundo) y empatado en el liderato después de la segunda ronda, dejó caer solo un tiro cuando no pudo resistirse a intentar pasar el green en el décimo hoyo.

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It's tight at the top after 54 holes 📈#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/mp8a8KrEto — The European Tour (@EuropeanTour) May 14, 2021

El zurdo prometió mantener su enfoque positivo en la ronda final. “La forma en que juego al golf es agresiva y el campo me queda perfecto”, finalizó.

