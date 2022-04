Eddy Reynoso revela contra qué mexicanos podría pelear Canelo Álvarez

Canelo Álvarez es sin duda el peleador del momento y pese a que a lo largo del mundo hay boxeadores que quieren enfrentarlo, también hay algunos mexicanos que quisieran probarse ante Saúl; así lo reveló Eddy Reynoso, entrenador del Tapatío.

El próximo 7 de mayo Canelo Álvarez se va a medir ante el ruso Dmitry Bivol, pelea que se llevará a cabo en la división de los semipesados y que pinta àra ser un buen reto para el mexicano, pero tras esto muchos se preguntarán si hay opciones de medirse a un compatriota.

Reynoso revela que mexicanos quieren medirse a Canelo

En entrevista a un canal de YouTube, Eddy Reynoso reveló que hay algunos mexicanos que podrían ser tomados en cuenta en el futuro para medirse a Saúl, donde Jaime Munguía es opción, aunque no ahora, pues no lo ve subiendo a 168 libras.

“Creo que ahorita no hay ningún mexicano que esté al nivel del Canelo. En las 168 libras, no veo a ninguno ahorita. Jaime Munguía, creo que está en 160, está haciendo un gran papel ahí, creo que le falta tiempo para ir a las 168. No porque no tenga calidad, creo que debe hacer más, tiene que agarrar más experiencia”, comentó.

Además de Munguía, Eddy Reynoso y el Canelo Team tiene en el radar a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, quien se encuentra unas libras más arriba, en las 175, pero creen que tampoco hay opciones de que se midan pronto.

“Nosotros vamos para las 175. Zurdo está en las 175. Podría ser una pelea a futuro, pero ahorita no. El Zurdo Ramírez está en la línea. Lo mismo con (David) Benavidez”, sentenció Eddy Reynoso.

¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez peleó con un mexicano?

La última pelea entre Saúl y un compatriota tuvo lugar el pasado 6 de mayo del 2017, día en que se midió ante Julio César Chávez Jr y después no se ha vuelto a cruzar ante un azteca.

Canelo Álvarez ha dicho en diversas ocasiones que pelea por México y que no le interesa, de momento, medirse a aztecas, pero no descarta por completo la idea.