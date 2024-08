Edgar Berlanga, presume joyas en un evento deportivo, a escasos días de pelear contra Canelo

El peleador boricua Edgar Berlanga, de 27 años, está a poco más de dos semanas de medirse en un combate de alto calibre ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un choque determinante para su carrera y para la cual se le ha visto muy enfocado en el gimnasio, aunque una publicación reciente en sus redes sociales ha causado controversia.

Edgar Berlanga, peleador de la Isla del Encanto y que tiene marca de 22 victorias con 17 nocauts y sin derrotas ni empates, ha apuntado alto para el 14 de septiembre buscando quitarle sus tres cetros de peso supermediano al tapatío.

Canelo pone en juego los cetros de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo que en conjunto forman parte de su gran legado.

Edgar Berlanga, causa polémica con reciente publicación

El peleador Berlanga, de 27 años, asistió a un partido de futbol colegial en Buffalo, y se le ve en lo que se supone es un área de palcos.

Desde donde se tomó fotos y videos con cadenas de altísimo valor, aretes con mucho brillo, gafas impresionantes y anillos espectaculares.

La afición al boxeo le cuestionó si no tenía que estar enfocado en su gimnasio, que no gastara en esa clase de cosas y que no se distrajera en esa clase de salidas.

Berlanga, mandatorio por la AMB, hizo caso omiso y compartió más imágenes de su salida al futbol colegial.

