Edgar Berlanga revela la mentira que le dijo a ‘Canelo’ en pleno combate

El boxeador Edgar Berlanga dio una nueva declaración referente a su pelea en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la que aceptó haberle mentido al tapatío durante la contienda, con la intención de provocarlo.

Berlanga, de 27 años de edad y quien tuvo la pelea de su vida al enfrentar a Saúl Álvarez por los reflectores, el nivel, la jerarquía y la bolsa, dio una entrevista en la que comentó haberse sentido en una gran forma para enfrentar el compromiso.

Explicó parte de lo ocurrido en el ring aquel 14 de septiembre y reveló lo que le decía a Canelo en plena batalla.

Berlanga se abre y revela lo que se dijo contra Canelo Álvarez

“Me quedé en la esquina porque quería cansarlo. En ese punto lo estaba dejando que me golpeara y yo le decía cosas, de que no pegaba fuerte, de que no me estaba haciendo nada, que era blando”, acotó Berlanga.

Pero subrayó que todo eso que dijo fue una mentira, como parte de su estrategia en el ring.

“Obviamente le estaba mintiendo porque sí pega duro”

¿Cómo le fue a Berlanga ante Canelo?

El peleador Edgar Berlanga, perdió ante Canelo en pelea ocurrida a 12 rounds en Las Vegas; cayó en el round 3 y se vio bien, complicando por diferentes momentos del encuentro a Canelo.

Con todo y el descalabro que se ve ya reflejado en su récord, con una derrota, Berlanga ha manifestado aprendizaje y crecimiento.

Del choque de supermedianos del 14 de septiembre, además aprendió de los acuerdos para generar pagos por ver, llevar patrocinios y rivalidades, por lo que ahí es donde apunta para su siguiente pelea, en la que le echó el ojo a Jaime Munguía y el tijuanense ha hecho lo propio.