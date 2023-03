Edson Álvarez tendrá un Clásico y un partido trascendental contra Feyenoord para, prácticamente definir la Eredivisie, por lo que el mexicano habló para Algemeen Dagblad sobre el encuentro y su inicio en la Liga MX con el América.

Te puede interesar: ‘La Muralla’ Ochoa vuelve a dar puntos al Salernitana

Las palabras de Edson Álvarez

Edson Álvarez no se olvida de su paso por la Liga MX y en entrevista con el medio neerlandés Algemeen Dagblad el mediocampista mexicano admitió que el Clásico Nacional tiene mucho peso.

“Uno de mis primeros partidos importantes fue contra Chivas. Tenía dieciocho años y estaba bastante nervioso, pero también tenía mucha confianza. El Clásico aquí es hermoso, pero en México es aún más grande”.

Edson Álvarez argumentó los motivos por los cuales considera que el Clásico Nacional es más grande que el que se vive en Países Bajos.

“Sólo la Ciudad de México tiene 24 millones de personas. los clubes también se preocupan por el Clásico. El viaje en autobús, por ejemplo, es mucho más intenso. Ahora, tengo confianza y lo disfruto”, dijo para Algemeen Dagblad.

Te puede interesar:VIDEO: Revive el gol de Cristiano Ronaldo con el Al- Nassr vs Abha

“Cuando estoy en la cancha recuerdo todo lo que hemos pasado como familia. Luchar toda la vida, eso es lo que haces en la cancha. Puedo cometer errores, tomar malas decisiones, pero mi energía, actitud y estilo no cambiarán”.

Su llegada al Ajax

En entrevista, el futbolista mexicano reveló su sentimiento cuando llegó por primera vez al Ajax, una sensación que le fortaleció como persona y que le ha hecho madurar de gran manera.

“Nunca podré olvidar esa parte de mi vida: me sentía como yo contra el mundo. Estos cuatro años en particular me han formado, porque aprendí a pelear solo. Recuerdo los primeros meses, cuando estaba en mi habitación llorando casi todas las noches. Echaba de menos a todos. Allí aprendí mucha responsabilidad y disciplina”, dijo Edson Álvarez para el medio.