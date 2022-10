Edson Álvarez, decepcionado por no poder cerrar su fichaje con Chelsea

El jugador mexicano, Edson Álvarez, se ha convertido en una pieza importante en el Ajax, equipo al que pertenece desde la Temporada 2019/20 y que ahora, ha generado que otros conjuntos se fijen en del para llevarlo a sus filas.

Uno de los conjuntos que quiso ficharlo fue el Chelsea. El cuadro de la Premier League habría puesto sobre la mesa 50 millones de euros para llevar al ‘Machín’ a Inglaterra, no obstante, el equipo de Ámsterdam no lo aceptó.

“Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude”, dijo Edson para la cadena de los Países Bajos de ESPN.

Por otra parte, se dijo decepcionado por no haber logrado su traspaso, sin embargo, Edson Álvarez asegura que puede venir un mejor futuro en su carrera.

“Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”, agregó.

Edson Álvarez, convocado rumbo a Qatar 2022

El mediocampista del Ajax, Edson Álvarez, figura en la lista de 31 jugadores convocados por Gerardo Martino para los juegos amistosos rumbo a la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana se enfrenta a Irak el 9 de noviembre y posteriormente, el combinado del ‘Tata’ se mide a Suecia antes de debutar en Qatar 2022.

El primer juego de la Selección Azteca en el Mundial es frente a Polonia el 22 de noviembre. Como segundo rival tiene a Argentina el día 26 y cierra la Fase de Grupos contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.

