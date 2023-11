Edson Álvarez: “Hay que aplaudir lo que hizo Honduras”

Después de perder 2-0 frente a Honduras en Tegucigalpa —por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf—, uno de los capitanes de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, pidió que el ambiente no sea de pesimismo y optó por reconocer lo hecho por sus adversarios.

“Tenemos que buscar la manera de salir adelante, no podemos quedarnos en este bache, no podemos llenarnos la cabeza de telarañas, es parte del futbol. También hay que aplaudir lo que hicieron los chicos de Honduras, porque con actitud sacaron el resultado. Nuestro juego fue nulo. Estoy aquí para dar la cara, aceptar que no estuvimos a la altura de lo que México merece, pero también conscientes de que quedan 90 minutos en México con nuestra gente”, dijo.

Edson Álvarez pide no buscar excusas

Sin ponerlo como pretexto, el mediocampista del West Ham recordó que las condiciones en Centroamérica suelen ser complejas para la causa azteca; sin embargo, remarcó la actitud como el principal motivo para que el duelo terminara favorable al conjunto que fungió como local.

“No es un secreto que acá tenemos muchas cosas en contra, pero no vamos a buscar excusas, somos responsables de lo que hicimos y dejamos de hacer y yo creo que se pierde, en gran medida, por la actitud. Ellos nos ganaron con el simple hecho de querer más. Hay que darle la vuelta rápido”, apuntó.

El futbolista surgido del Club América transparentó su sentir tras el tropiezo y afirmó que éste pudo haber llegado en un momento idóneo para no despegar los pies de la tierra.

"(Hay) bastantes conclusiones. No voy a venir aquí a decir mentiras, yo creo que estoy como muchos mexicanos: muy decepcionados, muy tristes por el resultado. Simplemente, no estuvimos a la altura, pero bueno, qué mejor que nos pase ahorita para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando”, finalizó.

