Edson Álvarez se ríe de su nuevo apodo: El Beckenbauer de...

Edson Álvarez está a las puertas de disputar su segunda Copa del Mundo y a diferencia de Rusia 2018, en donde se alcanzó a subir de último momento en la convocatoria, llega en un momento en el que se ha consolidado como una de las figuras del Ajax de Países Bajos.

“Es un orgullo para mí estar acá. Claro que me siento en un momento más maduro en mi vida. El hecho de jugar en Europa, el hecho de estar lejos de mi familia me ha hecho madurar bastante, también lo mucho que he aprendido en la cancha. He aprendido a entender el juego en Europa y a posicionarme, en México jugaba a las ganas que tenía”, declaró durante el día de medios previo a la Fecha FIFA.

A pesar de contar con apenas 24 años de edad, ‘El Machín’ sería uno de los 10 jugadores convocados a los partidos contra Perú y Colombia que repetirían del pasado Mundial, por lo que será uno de los líderes del vestidor.

“De ser el líder, obviamente que me gustaría serlo. Asumir ese rol porque sé que puedo y me gusta tomar ese tipo de responsabilidades”.

Edson Álvarez, ‘El Kaiser de Tlalnepantla’

En los últimos días, Edson Álvarez ha recibido el apodo de ‘El Kaiser de Tlalnepantla’ y tomó con humor este mote.

“A mí me da risa. No creo que tenga nada que ver, compararme con leyendas mundiales”.

Finalmente, el mediocampista habló sobre las críticas que han envuelto a la Selección Mexicana en los últimos meses.

“A cada quien en su lugar le toca hacer lo que le corresponde. Ustedes son los críticos del fútbol, a nosotros nos toca ser los que están en la cancha. Cada quien asume el rol. No solo es de ahora, ha sido de procesos pasados. Cuando estuve con Osorio, fue lo mismo. Tampoco es algo que nos asuste. Sabemos la presió que tenemos por ser México, lo que la gente espera de nosotros. A mí, en vez de asustarme, me motiva y me hace ser más responsable en todo lo que tengo que hacer”.