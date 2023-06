Edson Álvarez rompe el silencio sobre su posible llegada al Dortmund

El mediocampista mexicano es uno de los elementos más cotizados en Europa, pues sus destacadas actuaciones con el Ajax de Ámsterdam le han valido para que varios equipos del viejo continente se interesen e incluso disputen los servicios del seleccionado azteca.

El “Machín” rompió el silencio ante los constantes rumores de su salida del cuadro de Países Bajos, pues desde el pasado mercado de fichajes se ha hablado de que muchas escuadras quieren al canterano del América, tanto que el Chelsea estuvo cerca de cerrar el fichaje en sus filas.

Edson Álvarez, declaró para Voerball Premiur que su misión en el Ajax está casi completa, pues afirmó que ha pasado cuatro años muy buenos en los Países Bajos, además, que ha cosechado éxitos en el conjunto de Ámsterdam, pero dejo claro que desea ponerse a prueba una vez más en su carrera como jugador profesional de futbol.



“Entenderán que he logrado mucho aquí. He ganado muchos premios con el Ajax, he podido desarrollarme, como jugador y como persona y he superado muchos desafíos. Como atleta de alto nivel, se siente bien tomar un nuevo desafío en un entorno distinto y una competencia distinta”, declaró el mundialista con México en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Edson habló sobre el interés del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund es uno de los posibles destinos de Edson, ya que medios internacionales apuntan que el cuadro teutón está interesado de manera seria por el mexicano, y sobre esto el “Machín” comentó que es agradable ser ligado con clubes grandes y comentó “veremos qué nos depara el futuro”.

Aunque, reconoció que nada está dicho en el futbol que estos rumores quedan en posibilidades, y que todo puede cambiar de rumbo, más en el tema de fichajes: “No tiene mucho sentido especular, Eso me pasó el año pasado con el Chelsea”.

