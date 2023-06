Así le ha ido a Ricardo La Volpe en el banquillo del América

El América está en busca de entrenador, tras la salida de Fernando Ortiz del cuadro de Coapa, los nombres vienen y van en la mente de la prensa y de la directiva del América, un viejo conocido del futbol mexicano, Ricardo La Volpe levantó la mano para dirigir a las “Águilas”, por esa razón vamos a repasar las etapas del “Bigotón” como timonel azulcrema.

La Volpe ha tenido dos etapas con el América y no le ha ido del todo bien, la primera fue en 1996, su paso fue fugaz y amargo, pues una goleada de escándalo ante Chivas en el Clásico Nacional, ese famoso 5-0 fue crucial para que el entrenador argentino se fuera del club de manera prematura.

Etapa de La Volpe con el América en 2016

Luego de que el funcionamiento y resultados cayeran en la gestión de Ignacio Ambriz, la directiva azulcrema en ese entonces comandada por Ricardo Peláez, tomó la decisión de apostar por un entrenador de alta experiencia en la Liga BBVA MX y se trató de La Volpe, una decisión que fue cuestionada por la prensa y aficionados.

Los resultados se comenzaron a dar y llegó al conjunto azulcrema a la final del Torneo Apertura 2016 ante los Tigres, en un partido atípico por la fecha, 25 de diciembre; aquel partido fue de ida y vuelta y una expulsión de Rubens Sambueza condicionó el desarrollo del partido y posteriormente los de Coapa se levantaron el título de aquel certamen.

Ante la necesidad de un entrenador, La Volpe, levantó la mano y comentó lo siguiente:

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres”, declaró para Diario As.

La Volpe debutó a Lainez y Edson Álvarez con el América

Durante su etapa destacan los debuts de Diego Lainez y Edson Álvarez, jugadores que son considerados promesas en el futbol de México, el primero jugó en Europa con el Betis de Sevilla y el Sporting Braga; se coronó con Tigres en el Clausura 2023; mientras que el “Machín” juega en el Ajax de Países Bajos.

