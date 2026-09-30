CONFIRMADO: Edson Álvarez vuelve a entrenar con el West Ham tras frustrarse su salida

Edson ÁlvarezEdson Álvarez volvió a los entrenamientos del West Ham después de que no se concretara su salida del club inglés durante el mercado de fichajes. El mediocampista mexicano fue reincorporado al grupo dirigido por Nuno Espírito Santo y podría tener actividad en los próximos días.

El regreso representa un cambio en el panorama del jugador, quien no había sido considerado por el entrenador durante el comienzo de la temporada 2026-27. Reportes desde Inglaterra señalan que Nuno mantiene una buena valoración del mexicano y está dispuesto a contar con él.

Álvarez utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía en donde se le ve con los tachones puestos.

Edson Álvarez volvió a calzarse las zapatillas de futbol.

El West Ham descendió a la Championship al final de la temporada pasada y actualmente disputa la segunda división inglesa. El club confirmó a Nuno como su entrenador para buscar el regreso a la Premier League.

Se frustra el préstamo de Edson Álvarez

El futuro de Álvarez estuvo relacionado con el Olympiacos durante las últimas semanas del mercado. De acuerdo con información publicada en Inglaterra, el conjunto griego presentó una propuesta de 10 millones de euros más otros cinco millones en variables.

El West Ham rechazó inicialmente la oferta al considerarla insuficiente. Posteriormente, el club inglés intentó reactivar las conversaciones, pero el Olympiacos ya había decidido avanzar con otras opciones.

El conjunto griego cerró finalmente la incorporación de Gustavo Puerta, situación que redujo las posibilidades de que Álvarez pudiera llegar al equipo de El Pireo.

Otra versión publicada en por Round Table señala que el precio que manejaba el West Ham por el mexicano rondaba los 15 millones de euros, una cantidad que no convenció a los clubes interesados.

Nuno Espírito Santo abre la puerta para el regreso

La situación cambió después del cierre del mercado. Claret & Hugh informa que un agente involucrado en el anterior fichaje de Álvarez por el Fenerbahçe dijo: "A Nuno le gusta mucho [Álvarez] y le dijo al West Ham que no le importaría que se quedara".