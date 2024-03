El fuerte mensaje de Eduardo Fentanes defendiendo a los técnicos mexicanos

La Máquina de Cruz Azul no pudo con los Rayos del Necaxa y vivió su cuarta derrota en lo que va del Clausura 2024 (Pachuca, América, Santos, Necaxa), y se sigue destacando el buen momento del director técnico mexicano Eduardo Fentanes, quien aprovechó para mandar un mensaje defendiendo a los entrenadores aztecas, tras la victoria en el estadio Azul.

“Estoy agradecido con la oportunidad que la directiva me brinda, en estos tiempos no es fácil, haciendo un trabajo con mi cuerpo técnico para aprovechar, lograr el objetivo, agradecido con la oportunidad que se me brinda con tan pocos espacios. Claramente y lo decía en la charla previa si el equipo algo ha demostrado es competitividad y valentía, luego decisiones y trabajos tácticos, pero esa competitividad, se ha visto que buscamos plantear igual a igual con todos, el equipo dejó claro que siempre pelea, sin importar si son los más populares o no, el equipo está compitiendo, tenemos que plantearlas y aferrarnos al lugar en Liguilla directa”, mencionó Fentanes en conferencia de prensa.





Por otro lado el entrenador d los Rayos reconoció a sus jugadores luego de sólo tener una derrota e. Lo que val del certamen y ganarle a uno de los rivales por los puestos directos de Liguilla.

“Me deja contento ver que todo el esfuerzo lo que trabajas en la semana, a lo que corren siempre es agradable tres puntos con quien juegues, reencontrarnos con nuestra afición que vive acá y darles esa alegría nos deja más contentos, esa reconexión, uno de los objetivos era volver a enamorar a nuestra afición, me deja muy contento. Algo similar al día de Chivas no es algo que estamos enfocando sería muy arrogante pensar que esta todo resuelto, la porcentual podría quedar resulta con Juárez, Tijuana, no pensamos en esas cosas, ni dar golpes de autoridad, trabajábamos con mucha humildad, tenemos una deuda con la afición, no nos desenfocamos, buscamos semana a semana”, finalizó el entrenador.

