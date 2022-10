Eduardo Fentanes se mostró disconforme con la clasificación de Santos

Eduardo Fentanes y Santos Laguna clasificaron a la liguilla de la Liga BBVA MX luego de la victoria ante Mazatlán. Sin embargo, el entrenador lagunero espera ver más de su equipo en las instancias finales del torneo.

“La verdad que esta localía fuerte se la debemos a nuestra gente, de a poco se fue acomodando al andar del torneo y con mejor presencia, con mejor ánimo, la realidad es que nos empujan y nos hacen fuertes, es una realidad que el ser fuerte de local, no solo en el torneo, sino también en la liguilla, es importante, pero el equipo cierra bien de visitante también, suma puntos también de visita, entonces, vamos a llegar bien”, dijo el DT de Santos.

Por otra parte, afirmó que aspira a tener una buena liguilla con el conjunto lagunero en el Apertura 2022.

“Contento sí, satisfecho todavía no, porque viene lo que capitaliza a un buen torneo, nuestro sistema de competencia, llámese primero, segundo, tercero general, que en cualquier otra parte sería podio, acá la verdad que no significa nada para la obtención del título, es muy importante para la porcentual tener ese respaldo de puntos, entonces, contento sí, satisfecho no porque seguimos con hambre y queremos más y aspiramos a hacer una buena liguilla”

Fentanes envió mensaje a la afición de Santos

Por último, Eduardo dijo que se harán fuertes en su estadio de locales y con su afición en la liguilla del Apertura 2022.

“Vamos a aprovechar estos días, sin duda que jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, ha sido fantástico y tengo que agradecer a toda la gente por el apoyo mostrado desde la primera jornada, hasta esta última, hacerles la invitación para que se sumen todos al modo liguilla y nos ayuden a pasar los cuartos de final”, sentenció Fentanes.

