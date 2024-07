Eduardo Fentanes habla del polémico penal que le marcaron a León

Los Rayos del Necaxa empataron 1-1 en contra de los Panzas Verdes del León de manera polémica, debido a que el gol de los del Bajío fue gracias a un penal polémico, ya que al momento de pitar el árbitro tuvo que ir al VAR y tras una larga revisión en el monitor decidió señalar la pena máxima; el contacto había sido mínimo por parte del defensa de los Hidrocálidos al atacante esmeralda.

En la rueda de prensa se notaba molestó al estratega de los Rayos Eduardo Fentanes por la marcación que hubo en contra de su equipo en la segunda mitad del partido, el cual afectó directamente a su cosecha de puntos en las primera jornadas del Apertura 2024.

“Sirve este parón para hacer un balance del arbitraje, aunque no se pueda hablar, ya lo dije a media semana, de eso no se puede hablar, pero lo que sí me queda claro que hoy la única manera en la que nos iban a meter gol iba a ser así, pero bueno, creo que los puntos no reflejan lo que el equipo ha jugado en estas cuatro fechas, son cuatro puntos, nada más, pero, hemos hecho en cancha cosas para tener más puntos”, comentó Eduardo Fentanes en rueda de prensa tras el empate contra León en el Nou Camp.

¿Fentanes contento con el rendimiento de Necaxa?

Necaxa únicamente ha logrado sumar 4 puntos en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, esto tras enfrentar a los Tigres, Puebla, Monterrey y León; su cosecha ha sido el empate contra los Panzas Verdes y el triunfo por goleada contra los Enfranjados.

“Hoy tuvimos por las circunstancias que utilizar más jugadores que no habían tenido rodaje porque que tuvimos que sustituir a Peña, Cambindo y Garnica, hoy el plantel tiene más respaldo para irnos a la League Cup, vamos con la ilusión de competir, hay una deuda pendiente en ese torneo, tanto del club que no les fue bien, como personal que no la pude dirigir, creo que son cuatro puntos cortos para lo que realmente hemos jugado, el equipo mantiene la identidad, el equipo tiene pasajes de mucho mejor futbol que el torneo pasado”, añadió Fentanes sobre el desempeño que ha tenido Necaxa en el Ap 2024.

