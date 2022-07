Eduardo Salvio: “Es importante jugar partidos internacionales”

Eduardo Salvio alabó la posibilidad de jugar con Pumas ante el Barcelona en el trofeo Joan Gamper y se refirió a la importancia de estos roces internacionales para el cuadro universitario.

“Es muy importante para Pumas jugar contra esos equipos (Celta y Barcelona) es otro nivel de partidos y al club le sirve mucho jugar contra ellos”, declaró el futbolista sudamericano.

También, se animó a hablar sobre los objetivos que tiene con los felinos para este Apertura 2022.

“Mis objetivos en Boca era ganar la Copa libertadores. No llegué a un acuerdo con Boca y estaba el proyecto de Pumas, que fue uno de los primeros clubes que se interesó en mí. Siempre lo tuve en cuenta. Cuando se dio todo me puse muy contento, porque el proyecto que me habían comentado me convencía muchísimo. Sabía que venía a un gran club”, comentó el nuevo 10 de Pumas.

Salvio confía en su experiencia

El delantero se expresó sobre la poca presión que la genera esta nueva responsabilidad en su carrera debido a la gran experiencia que ya tiene en el viejo continente.





“Ya no siento presión por eso. Acepto el rol que puedo llegar a tener en el equipo, pero confío en que las cosas van a ir siempre. Trabajo para ser cada día mejor jugador. No siento una presión de que si tengo uno o dos partidos mal van a pensar mal de mí. Durante mi carrera me fue bien”, dijo el ex Boca Juniors.

En base a cómo viene el calendario de Pumas y que el argentino ya se encuentra entrenando con el resto de sus compañeros, hay grandes chances de que juegue ante León este fin de semana. Sin embargo, la decisión de incluirlo dependerá de Andrés Lillini, que seguramente evaluará que tan apto está el ex Boca Juniors para empezar a sumar minutos en la Liga BBVA MX .