Hugo Sánchez, Juan Carlos Osorio y los técnicos que podrían reemplazar a Efraín Juárez en Pumas

Los Pumas de la UNAM no lograron un resultado deseado en su último juego ante las Chivas, hecho que impide que puedan alegrarse con miras a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Ante ello, han comenzado a sonar los nombres de técnicos que podrían sustituir a Efraín Juárez.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Después de un inicio alentador, la realidad es que Efraín Juárez ha venido de más a menos como técnico de Pumas, motivo por el cual la directiva, si bien no ha confirmado su deceso, posiblemente estaría pensando en un cambio de aires si las cosas se mantienen igual. Ante ello, luce llamativo conocer los DT’s que hoy en día están disponibles.

¿Qué técnicos podrían reemplazar a Efraín Juárez en Pumas?

Pese a que tiene más de una década sin dirigir, es imposible no mencionar a Hugo Sánchez como uno de los técnicos que podrían sonar para llegar a Pumas si es que se confirma el deceso de Efraín Juárez. Así como él, otro elemento con un pasado reciente exitoso en la Liga BBVA MX es Juan Carlos Osorio.

En ese sentido, otros elementos que podrían ser llamativos para la directiva de los Pumas si es que ya no desea darle otra oportunidad a Efraín Juárez son Vicente Sánchez y Martín Demichelis. Finalmente, tampoco se descarta el material mexicano como Gerardo Espinoza y Eduardo Fentanes.

¿Cuántos partidos le quedan a Pumas en el torneo y contra qué clubes?

Después de lo sucedido este fin de semana ante el Guadalajara, a Pumas aún le restan cinco partidos más en el torneo Apertura 2025, mismos en donde enfrentará a escuadras tales como Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis, León, Xolos de Tijuana y Cruz Azul, respectivamente.

¿Cuándo es el siguiente partido de Pumas?

El conjunto del Pedregal deberá viajar a la Sultana del Norte para uno de los duelos más llamativos de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX. Aquí, la escuadra capitalina le hará los honores a Rayados de Monterrey, equipo de Anthony Martial al que se medirá el sábado 18 de octubre a las 19:00 horas; es decir, tras la fecha FIFA.