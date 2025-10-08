Va por todo: el récord que busca Gilberto Mora para ser el mejor de todos los tiempos en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora la sigue rompiendo en el Mundial Sub-20, pues ya suma 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos disputados. Aunque ello no para ahí, pues seguramente el mediocampista buscará romper el récord de su paisano Pedro Pineda, quien marcó 4 tantos en la edición de 1991. Esto se da así ya que el jugador de Xolos jugará los Cuartos de Final, luego de que México goleara y eliminara a los anfitriones en la primera ronda de eliminación directa.

Mora, quien sería baja de la Selección Mexicana a nada de un desafiante reto mundialista , brilla con luz propia en el equipo, pues es el jugador que le cambia las revoluciones al partido cuando la pelota pasa por sus pies, pese a que la justa no pertenece a su categoría, pues cabe recordar que apenas tiene 16 años. No obstante, el mediocampista no se ha achicado, por lo que es catalogado como el referente de la plantilla.

Selección Nacional de México Gilberto Mora está a un gol de igualar el récord de Pedro Pineda como máximo artillero mexicano del Mundial Sub-20

Gil actualmente suma 3 goles en el Mundial Sub-20, necesita 1 más para igualar y 2 para superar el récord de Pedro Pineda, el cual lo puede conseguir en el partido de Cuartos de Final, aunque por el momento se desconoce el rival, pues está entre Nigeria o Argentina. Estas son las anotaciones de la nueva joya del futbol mexicano:



México 2-2 España – doblete– jornada 2

– doblete– jornada 2 México 1-0 Marruecos – un gol – jornada 3

El récord de Pedro Pineda en el Mundial Sub-20

Pedro Pineda disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana en 1991, justa que se realizó en Portugal. En esa edición, el combinado azteca se ubicó en el Grupo C junto a Brasil, Suecia y Costa de Marfil. Sin mayores complicaciones, el equipo avanzó a la siguiente ronda luego de quedar en segundo lugar.

Pineda fue parte fundamental en la obtención del boleto a Cuartos de Final, pues anotó sus 4 goles durante la Fase de Grupos, pero la Selección Nacional fue eliminada por Portugal, que a la postre sería el campeón del torneo. Estos fueron los tantos de Pedro en aquella edición:



México 3-0 Suecia – gol – jornada 1

– gol – jornada 1 Brasil 2-2 México – doblete – jornada 2

– doblete – jornada 2 Costa de Marfil 1-1 México – gol – jornada 3

¿Quién fue Pedro Pineda, máximo goleador mexicano del Mundial Sub-20?

Pedro Pineda es un futbolista mexicano que nació en 1971 y que gracias a sus goles en el Mundial Sub-20 fue fichado por el AC Milan. Sin embargo, el delantero tuvo un paso fugaz por el conjunto italiano, pues solo estuvo en las categorías menores y nunca pudo disputar un partido oficial.

¿LO LOGRARÁ? 🔥🇲🇽



Pineda debutó oficialmente con Chivas y un año después se fue con el odiado rival: América, con el que permaneció hasta 1997, aunque durante una temporada larga estuvo a préstamo con Toros Neza.

El delantero vivió su mejor momento con Necaxa al coronarse campeón en el Tornero de Inverno de 1998. También jugó para Atlante, Rayados, Cruz Azul, Pachuca, La Piedad, Puebla y finalmente en 2004 colgó los botines.