Chivas tiene una nueva “joya”; este jugador recuperó su nivel y podría ser TITULAR en la Liguilla

Existen dos razones por las cuales Chivas ha recuperado la sonrisa precisamente en el momento más importante de la temporada; es decir, a unas semanas para la Liguilla. La primera de ellas tiene que ver con la recuperación de algunos jugadores, los cuales estuvieron lesionados por mucho tiempo.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

La segunda, sin embargo, deriva del hecho de que varios futbolistas han recuperado el nivel que llegaron a mostrar en el pasado y este elemento es uno de ellos, por lo que posiblemente podría ser la mayor sorpresa de las Chivas de Gabriel Milito una vez que comience la Liguilla.

¿Qué jugador podría ser la sorpresa de las Chivas de Milito?

Efraín Álvarez comenzó el torneo como uno de los titulares principales para, posteriormente, perder esta posición después de la baja de nivel que demostró en el campo, así como el hecho de que otros jugadores comenzaron a llenarle más el ojo al entrenador argentino.

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Sin embargo, la realidad es que el futbolista de 24 años tuvo un mes de octubre por demás interesante en donde no solo comenzó a tener más minutos en el campo, sino que también logró ser titular en algunos compromisos, siendo el último de ellos en donde Chivas goleó al Atlante con una anotación suya.

Con este presente, no se descarta que Efraín Álvarez vuelva a ser un elemento importante desde la titularidad para Gabriel Milito considerando que en su posición ni Jordan Carrillo ni Hugo Camberos se han adueñado de la misma, lo cual le permite una nueva oportunidad para este jugador.

¿Cuáles son los números de Efraín Álvarez en Chivas?

Efraín Álvarez llegó a Chivas en julio del 2025 proveniente de Tijuana, por lo que está por cumplir tres torneos completos con la institución de Verde Valle. En esta cantidad de tiempo, el jugador acumula cinco anotaciones y 11 pases a gol en poco más de 3,400 minutos distribuidos en 59 cotejos.