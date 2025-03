El gran reto de Efraín Juárez al frente de Pumas en este 2025

Pumas es el último equipo de la Liga BBVA MX que no pudo ganar la Concachampions. El cuadro felino recuerda con amargura su última Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, fue en 2022 cuando perdieron ante el Seattle Sounders.

Efraín Juárez quiere devolver a los felinos a la gloria en el plano internacional. Sin embargo, por ahora no le quita el ojo a la liga local y sabe que aún Pumas debe mejorar.

“Los errores no me importan, la verdad, lo que no me importa es intentar, eso sí, si queremos jugar fácil, temerosos, eso sí, eso sí, eso no lo permite, no lo permite mi equipo. Entendiendo eso, son cosas, ese tipo de circunstancias, obviamente hay que entender un momento para mejor, no estamos tan finos, ya salimos una, dos, una o dos veces y no encontrábamos o no estábamos tan finos, bueno, buscar a los nueve, entendiendo eso, tener una flexibilidad, no soy romántico, no torteco lo saliente, no torteco, soy pragmático, lo que necesite, lo que necesite el partido lo tenemos que hacer”, fueron las palabras de Juárez tras el triunfo en la Liga BBVA MX ante Puebla.

Pumas quiere seguir avanzando a paso firme en Concachampions

El cuadro felino enfrenta al club Alajuelense en Costa Rica este próximo jueves en el duelo de vuelta por los octavos de la Concachampions.

“Lo importante es que yo me quedo mucho con el esfuerzo del jugador. La verdad es que este triunfo es meramente de ellos. El esfuerzo, más allá de la conclusión la colocamos. Porque más allá del error en la salida, más allá de esas circunstancias no importa, seguimos intentando, intentando, intentando. Y ahí viene la situación de la roja. Después, obviamente, con varios hombres se abre el partido, pero al final seguimos insistiendo”, dijo el DT de Pumas acerca del esfuerzo que han mostrado sus jugadores.

El partido de ida tuvo como resultado un 2-0, por lo que Pumas buscará cerrar la serie para seguir avanzando en el torneo internacional.

