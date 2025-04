Efraín Juárez critica a la Liga Mx tras el Play-In vs Juárez

El técnico de los Pumas salió bastante molesto tras la victoria de su plantel en el primer juego del Play-In del Clausura 2025, en donde el cuadro universitario venció a los Bravos de Juárez en penales, un partido que se jugó en medio de una tormenta de arena en Ciudad Juárez.

“No me corresponde a mí decirlo, la realidad es que nosotros desde un principio queríamos jugar pero hay que cuidar la integridad de los jugadores, yo entiendo que Juárez está más acostumbrado a eso, pero nosotros no y la realidad es que era incómodo y nosotros tratamos proteger siempre el futbol, por el bien del espectáculo y entendiendo eso, no me corresponde a mí decidir si se tenía que jugar o no, entendiendo que lo más importante de este juego es cuidar la integridad del jugador y si ellos creen que lo hicieron, no pasa nada”, señaló el técnico de los Pumas.

Te podría interesar: ¡CONFIRMADO! Así se jugará el último partido del Play-In en el Clausura 2025 de la Liga BBVA Mx

Pumas buscará cortar mala racha en Monterrey

Los del Pedregal ahora buscarán su boleto a la liguilla en casa de los Rayados del Monterrey para entrar con el último lugar del Play-In, la mala noticia para los dirigidos por Efraín Juárez es que los felinos no sacan un triunfo en territorio rayado desde el 2013, han pasado 12 años 13 partidos sin conocer la victoria de visita en la sultana del norte y solo en 2 ocasiones vieron el empate.

“Estoy muy orgulloso de mi equipo, muy feliz, estamos ahí, no se ha conseguido nada y hay que estar listos para el próximo partido”, señaló el entrenador universitario.

Te podría interesar: Denuncian errores que llevaron al fracaso de Demichelis en River Plate se replican en Rayados