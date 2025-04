Denuncian errores que llevaron al fracaso de Demichelis en River Plate se replican en Rayados

En una reciente entrevista, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River Plate, no escatimó palabras al evaluar la etapa de Martín Demichelis como director técnico del club. D’Onofrio, conocido por su franqueza y su papel clave en la era dorada del equipo bajo la dirección de Marcelo Gallardo, calificó la gestión de Demichelis como un periodo marcado por errores graves que afectaron la armonía del plantel.

Los errores de Demichelis con River Plate

¡Tanda de penales completa! Juárez 1-2 Pumas | Play In del Clausura 2025

El episodio más polémico, según D’Onofrio, ocurrió cuando Demichelis, en conversaciones informales con periodistas, expresó críticas hacia jugadores clave, incluido Enzo Pérez, capitán del equipo en ese momento. Estas declaraciones, que rápidamente se filtraron a la prensa, generaron tensiones internas que, según el ex presidente, “rompieron todo” dentro del vestuario. “Demichelis no solo no tiene carisma para llegarle a la gente, sino que cometió un error que no lo hace ni un chico de ocho años”, afirmó D’Onofrio en el programa Olga.

Te puede interesar: ¡DEFINIDO! El rival que tendrá el América en Cuartos de Final del Clausura 2025

El impacto de estas acciones fue inmediato. La relación entre Demichelis y Pérez se deterioró, lo que llevó al mediocampista a abandonar el club y unirse a Estudiantes de La Plata. Para D’Onofrio, este tipo de liderazgo es inaceptable en un equipo profesional. “Cuando estás en un grupo, si tenés un problema con tres o cuatro jugadores, te reunís en privado, lo conversás. Pero no lo hacés con el periodismo”, enfatizó.

D’Onofrio también reveló que, al enterarse de la situación mientras estaba en Francia, instó a los dirigentes de River a tomar medidas drásticas. “Les dije: ‘¡Échenlo ahora que están a tiempo!’ Porque ya no va a poder manejar al grupo”, recordó. Según él, la falta de discreción y el manejo inadecuado de los conflictos internos por parte de Demichelis minaron su capacidad de liderazgo y la confianza del plantel.

Problemas similares en River Plate, ahora los vive en Monterrey

Ahora, desde Monterrey, surgen reportes de problemas similares. Según fuentes cercanas al club, algunos jugadores de Rayados han manifestado su descontento con el estilo de liderazgo de Demichelis, que consideran distante y poco efectivo para resolver tensiones internas.

Te puede interesar: Así se jugará el último partido del Play-In en el Clausura 2025 de la Liga BBVA Mx

Rayados cayó este domingo pasado en el ‘Gigante de Acero’ ante Pachuca que ganó su boleto para la Liguilla , ahora el equipo dirigido por Demichelis y que está plagado de destacados jugadores tendrá que jugarse última oportunidad para conseguir su pase a los cuartos de final ante Pumas el próximo fin de semana.

Para el ex presidente de River, el caso de Demichelis es un recordatorio de que el éxito en el campo no solo depende de la táctica, sino también de la habilidad para gestionar a las personas detrás del balón.