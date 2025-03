Efraín Juárez advierte al próximo rival de Pumas en Concachampions

Efraín Juárez y los Pumas siguen con pie derecho en el torneo de la Concachampions. El estratega felino sigue invicto desde su regreso al club, ahora en su faceta como director técnico.

El orgullo azul y oro aprovechó para enviarle un mensaje de advertencia a su siguiente rival en el certamen, el club Vancouver Whitecaps.

“Ya hablaremos en su tiempo y prepararemos el partido y tenemos un partido de lo mismo que es importantísimo para nosotros para estar poniéndonos ahí, tratar de pelear en el torneo, en el torneo local. La realidad es que hoy tenemos que recuperar los jugadores, tenemos casi 48 horas con un viaje por medio, la verdad es que me parece que, bueno, no me voy a quejar nunca de la organización, pero podríamos haberlo hecho mejor, pero sí, eso es recuperar hoy”, dijo Juárez.

Pumas superó una dura prueba

Tras la victoria ante el club Alajuelense en Costa Rica, Efraín reconoció que se trató de un equipo que los hizo pasar complejidades en la serie de octavos de final.

“Un gran equipo, me parece que hicimos una gran serie en 180 min, haciendo nuestro deber en casa con nuestra gente, entendiendo que ellos venían también aquí a hacer su partido. Nos tuvieron, más allá que nos tuvieron, ellos hacen un gol faltando tres, cuatro minutos para acabar el primer tiempo y obviamente sabíamos que iba a ser así”, dijo el técnico de Pumas.

Juárez valoró el accionar de sus jugadores

Finalmente, reconoció el trabajo de sus jugadores en la serie y el trabajo realizado desde su llegada al club.

“Por momentos tuvo muy buenas secuencias. Al final, nos está faltando, me parece, la última decisión, el último tercio, pero la realidad es que, lo vuelvo a repetir, sabíamos de dónde veníamos, las circunstancias”, sentenció el DT de Pumas de la UNAM.

