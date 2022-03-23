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Fútbol

Efráin Juárez:"Recuerdo el gol a EU en 2009 y me pone la piel chinita”

El ex seleccionado azteca, Efráin Juárez le dio la asistencia a Miguel Sabah para el triunfo de México sobre Estados Unidos en 2009.

florent malouda
florent malouda|JORGE REYES/MEXSPORT

Escrito por: Mauricio Gutiérrez

La Selección Azteca se mide a Estados Unidos este jueves en el Estadio Azteca, partido de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el equipo dirigido por Gerardo Martino buscará un triunfo que lo acerque a la justa mundialista, algo que no ocurre desde la eliminatoria rumbo al mundial de Sudáfrica 2010.

El 12 de agosto de 2009, la Selección Azteca ya dirigida por Javier “Vasco” Aguirre tras el mal arranque de Sven Goran Eriksson, recibió a las “barras y las estrellas” en el Estadio Azteca, duelo primordial que se comenzó perdiendo pero con una gran reacción y un gol de Miguel Sabah en los minutos finales con asistencia de Efraín Juárez, México derrotó 2-1 a Estados Unidos y a la postre consiguió su clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

“Veníamos de un proceso cortado con Sven, llegamos a ese partido y justo estábamos fuera del mundial, ni siquiera en el repechaje, Javier llega para salvar el proceso, teníamos un gran grupo con gente de mucha experiencia, de mucha jerarquía como Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Osorio, el “Maza”, jugadores muy jóvenes como Carlos Vela, Pablito Barrera en ese momento, Gio Dos Santos, yo, era una mezcla bastante buena, pero fue importante el empezar perdiendo y reponernos“, comentó Efraín Juárez en entrevista para Azteca Deportes.

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¡De no creer! Juárez no vió el gol

El canterano de Pumas fue el que sirvió la asistencia para Miguel Sabah en el gol del triunfo durante los minutos finales; sin embargo por el cómo se dio la jugada, Juárez no pudo observar la anotación, algo que no fue necesario al escuchar el grito de un Estadio Azteca pletórico.

“Encuentro el espacio, la tiró larga cuando la tira larga y hay un momento en que me sorprendo de estar tan solo dentro del área, se me alarga la pelota, el central llega a hacer el corte y barrerse pero también traía a Donovan a mi espalda, entonces literal los tres nos aventamos y chocamos, cuando anota el gol Miguel Sabah, yo no veo el gol, estoy tirado, lo único que escucho es el grito del Azteca y nunca se me va olvidar, hasta me pone la piel chinita de contártelo porque fue un grito que mira que he tenido la fortuna de haber jugado partidos importantes en el Azteca lleno, eliminatoria, clásicos pero lo de ese día nunca lo había escuchado”.

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México se mide a Estados Unidos este jueves a las 19:45 horas, partido que podrás seguir en la pantalla de Azteca Deportes.

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