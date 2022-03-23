Claudio Suárez: “En Estados Unidos no se preocupan por México”

La Selección Azteca se mide a Estados Unidos este jueves en el Estadio Azteca, partido de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el equipo dirigido por Gerardo Martino buscará un triunfo que lo acerque a la justa mundialista; sin embargo, tiene en frente a un equipo muy competitivo con gente en clubes importantes del “Viejo Continente”.

“Estados Unidos exporta más jugadores que México y es entendible porque tienen mayores facilidades en los costos, las negociaciones con equipos europeos, van muchos jugadores a préstamo y también les ayuda que muchos jugadores tiene la doble nacionalidad, pero si empiezas a comparar a México lógico Estados Unidos en ese tema ya nos superó”, mencionó Claudio Suárez en entrevista para Azteca Deportes.

Claudio Suárez queda fuera del Mundial Corea-Japón

El “Emperador” asegura que en Estados Unidos no se preocupan por el ser “Gigante de la Concacaf” o mejor que México en liga y selección, ellos se preocupan por convertirse en un proyecto entre los mejores del mundo que incluyan su liga y su combinado nacional.

“Estados Unidos no se preocupa por México, por competirle y saber quién es mejor, Estados Unidos se preocupa por el proyecto, por ser una de las mejores ligas del mundo y creo que lo está logrando”.

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Claudio dejó en claro el importante rol de la afición

Por último, Claudio destaca el papel fundamental de los aficionados en el Estadio Azteca en esta última fecha FIFA.

“México debe aprovechar, esperemos que la gente se meta de lleno con la Selección Mexicana por lo que tengo entendido prácticamente se agotaron los boletos y esperemos se conecte con la selección y México gane el partido porque después viene la visita a Honduras, después contra El Salvador, equipos entre comillas están a modo para ganar los 3 puntos y prácticamente asegurar el pase al mundial”, puntualizó.

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México se mide a Estados Unidos este jueves a las 19:45 horas, partido que podrás seguir en la pantalla de Azteca Deportes.

