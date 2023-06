México tiene gran oportunidad para curarse las heridas: Efraín Juárez

A pesar de la mala racha de la Selección Azteca contra su similar de los Estados Unidos, por el momento actual México tiene una gran oportunidad para curarse las heridas de los últimos meses, aseguró Efraín Juárez.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el ex futbolista mexicano habló de lo que implicará obtener un triunfo en el partido de este jueves del Final Four de la Concacaf Nations League ante la inconformidad que vive la afición desde la Copa del Mundo de Catar.

“Las victorias siempre curan las heridas, no se puede comparar el Mundial con un partido o con la Copa Oro, pero más allá de eso es iniciar con un buen paso este nuevo proceso y nos daría esperanza a nosotros los mexicanos y los aficionados para pensar en cosas importantes”, señaló.

El ahora auxiliar técnico en el Club Brujas de Bélgica confesó que se ha levantado en la madrugada para ver a la Selección Azteca y lamentó la racha de cinco enfrentamientos sin poderle ganar al equipo de las Barras y las Estrellas.

“Últimamente y desafortunadamente no se nos han dado los resultados que queremos nosotros. Me parece que con Diego Cocca y ellos con un interino, con figuras estadounidenses que juegan en Europa que a lo mejor no están, es una gran oportunidad para sacar algo positivo”, afirmó.

Con su experiencia como seleccionado nacional y elemento mundialista, es voz autorizada para decir que el Clásico de la Concacaf significa algo más allá de lo que se vive en la cancha.

“Es el partido más importante de la zona y sabemos lo que representa jugar contra Estados Unidos, ya que la mayoría de los encuentros se juegan allá, en donde se llena de mexicanos que están allá tratando de salir adelante. Más allá de la rivalidad, es tratar de entregarle una satisfacción a toda esa gente que cruza la frontera con trabajos bastante complicados”, concluyó.

Finalmente, Efraín Juárez aprovechó para recordar aquel inolvidable pase de gol que dio para una victoria de México ante el eterno rival en la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Nos jugábamos el pase, me acuerdo cuando recibo la pelota y veo el espacio, la tiro larga, me seguía Donovan, pero me sorprendo de haber estado tan solo en el área, se me alarga de más el balón y me barro por inercia para mandar el pase porque vi a alguien de verde, le sale a Sabah. Yo no veo el gol, escuché el estruendo del Azteca, pero nunca había escuchado tanto ruido en mi vida”, dijo