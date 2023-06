Mbappé y Vinicius hacen equipo tras final de la temporada 2022-2023

El francés, estrella del Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé opinó en forma severa sobre los recientes episodios de racismo en el futbol con el ‘caso Vinícius’: "(Cuando suceda) Tenemos que abandonar todos del campo y darnos cuenta de que tenemos poder para cambiar las cosas”.

El brutal golazo de Paul Aguilar ante Estados Unidos en 2015

“Si nos vamos se entenderá que la situación es grave. Lo hicimos con el PSG contra el Basaksehir en la Champions League en 2020 y el partido se repitió. Quejarse ya no es suficiente. Con Vinícius hubo la movilización de la Federación Brasileña de Futbol que sirvió para mediatizar”, opinó.

Te puede interesar: Mbappé cuenta su verdad sobre el PSG y el Real Madrid

“En 2023 ya no se puede permitir que una minoría estropee el placer del futbol: más allá del dinero y la fama, jugamos precisamente para transmitir a los aficionados el placer de jugar y ver futbol. Si te tratan como a un simio, ya no quieres hacerlo. Por supuesto, siempre habrá algunos racistas, pero hace falta más solidaridad entre los jugadores y no pensar sólo en ello cuando te pasa a ti”, declaró el francés.

“Por Lukaku (sufrió episodio racista contra el Juventus en la Copa Italia) tendrían que dejar el campo los jugadores del Inter y de la Juventus: no hay rivalidad que valga. El racismo va más allá del fútbol. Las instituciones también deben cambiar: si son laxas, facilitan estos comportamientos. Hay que cambiar las reglas. Como capitán de Francia será un tema por el que lucharé. Hay que despertar la conciencia de todos”, sentenció.

Te puede interesar: Jugador clave de México es duda para enfrentar a Estados Unidos

Mbappé reconce ser hincha del Milan

Por otro lado, Mbappé reconoce ser seguidor del Milan, por lo que dio sus condolencias a la familia ‘rossonera’ por la muerte de su histórico presidente, Silvio Berlusconi.

“Mis condolencias a su familia. Es una gran pérdida para todo el futbol, fue un presidente emblemático que construyó el gran Milan que me hizo soñar de niño. Espero que los aficionados le rindan un justo homenaje”, finalizó.