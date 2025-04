En Pumas alistan fichaje ofensivo ante la ausencia de goles

Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM enfrentan este domingo a los Bravos en condición de visitante. El estratega de los auriazules quiere seguir avanzando en su primer torneo como DT de los felinos.

“Dependíamos de nosotros y bien merecido estamos ahí, hicimos los puntos y los goles necesarios para estar ahí, llegamos al último partido con la oportunidad en nuestras manos, no por nadie más, estamos ahí por nosotros, no por Chivas, hicimos 11 puntos, estamos por nosotros, no por nadie más y estamos con mucha ilusión, entendiendo que hay que mejorar”, fueron las palabras del técnico de Pumas tras clasificarse a la fase final del certamen.

Te puede interesar: Efraín Juárez, el único DT mexicano en la Fase Final del Clausura 2025

Resumen: Puebla 0-1 Necaxa | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Morelos, el apuntado por Juárez

Ante la falta de gol, Efraín Juárez ya estaría pensando en nuevas opciones para la delantera felina, y una opción sería uno de los jugadores que dirigió en el Atlético Nacional de Colombia. Se trata de Alfredo Morelos, jugador que marcó hasta 12 goles en la etapa de Juárez en Colombia.

“Un primer tiempo que fuimos mesurados, el segundo tiempo me encantó el equipo, tuvimos opciones, es lo que pretendemos, muy contento por el rendimiento, el resultado jodido porque son detalles que nos están faltando, el último pase, el último toque a la portería y debemos seguir mejorando. Hicimos un partido bastante bueno, en una cancha complicada y nos da para el Play-In, un objetivo claro y escuchaba a muchos que no haríamos los puntos necesarios, un calendario complicado, nos tocó casi todos los de arriba y hoy merecemos estar ahí, nadie nos ha regalado nada”, dijo Juárez tras el último duelo que sostuvo Pumas en el torneo.

Rayados o Pachuca, los posibles rivales de Pumas

De superar a Juárez, los felinos enfrentarían al perdedor de la serie entre Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca. Los felinos tienen una racha negativa de 14 años sin levantar un título de la Liga BBVA MX .

Te puede interesar: Fue campeón en Liga de Expansión, Chivas lo despreció y ahora disputará el Play In