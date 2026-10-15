Efraín Juárez reconoce que ÉL decidió salir de Pumas y le deja dardo a Toño Sancho “Algún día nos encontraremos y aclararemos las cosas”

Efraín Juárez rompió el silencio sobre su salida de Pumas y aseguró que fue él quien decidió abandonar el club después de perder la Final del Clausura 2026. El entrenador mexicano explicó que la directiva universitaria pretendía darle continuidad a su proyecto, pero su deseo de probarse en el futbol europeo lo llevó a aceptar una oportunidad en Hungría. También negó haber tenido problemas con Antonio Sancho, aunque reveló que el director deportivo nunca volvió a comunicarse con él después de su despedida.

La versión de Juárez contradice los rumores que acompañaron su salida de Universidad Nacional, donde había conseguido llevar al equipo hasta la disputa del título. Según el entrenador, su decisión fue comunicada directamente al presidente del club, Luis Raúl González, quien inicialmente se resistió a perder al responsable del proyecto deportivo.

"Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: 'Oye, estoy pensando esta decisión'. Ellos, obviamente, en algún momento no lo aceptaban porque querían seguir con el proyecto. Yo le decía: 'Realmente necesito tomarme un tiempo, tengo la incertidumbre y la espina de que quiero probarme algo diferente'", declaró Juárez a Claro Sports.

¿Por qué Efraín Juárez decidió abandonar Pumas?

El entrenador explicó que su salida respondió a una inquietud profesional. Después de dirigir en México, quería enfrentar un entorno desconocido, trabajar en otro idioma y demostrar que podía desarrollar su carrera fuera de la Liga MX.

"Quiero ir a un país donde no hablen mi idioma, necesito eso. Se lo dije viéndolo a los ojos, porque también hay unos rumores, cualquier cantidad de estupideces que se dicen", señaló.

Juárez terminó por aceptar el desafío del Gyori ETO de Hungría, una decisión que significó dejar atrás un proyecto que había alcanzado una Final y que, de acuerdo con su testimonio, todavía contaba con el respaldo de la dirigencia.

El técnico también expresó su agradecimiento a Luis Raúl González, Miguel Robles, Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón, a quienes reconoció por haber confiado en él durante su etapa universitaria.

Efraín Juárez revela que Toño Sancho nunca volvió a llamarlo

Aunque negó una ruptura con Antonio Sancho, Juárez dejó abierta una interrogante sobre la relación que mantuvo con el director deportivo de Pumas.

"Decían que había problemas y todavía siguen afirmando que sí hubo problemas. Bueno, yo te voy a decir, no, no tengo ningún problema", afirmó el exestratega universitario.

El entrenador explicó que las diferencias de criterio forman parte del trabajo entre un director deportivo y un cuerpo técnico. Incluso recordó que ambos participaron en decisiones relacionadas con las incorporaciones de Juninho, Jordan Carrillo y Robert Morales.

Sin embargo, reconoció que después de comunicar su salida al presidente del club, la relación con Sancho quedó interrumpida.

"Hasta el día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho y yo digo: 'Yo no hice nada'. Y algún día nos encontraremos a lo mejor y aclararemos las cosas, a lo que yo desde mi parte tengo la conciencia muy tranquila, que siempre fue una relación buena, cordial de trabajo", expresó.

