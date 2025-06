Los canteranos que han sorprendido a Efraín Juárez en Pumas

Los canteranos de Pumas se quieren lucir en la pretemporada para ganarse un lugar en el primer equipo de Efraín Juárez. Los elementos que estuvieron bajo las órdenes de el DT mexicano en Playa del Carmen fueron nombres como: Misael Gerardo Torres, Alejandro Juárez, Javier López o Manuel Sánchez.

Algunos canteranos con más recorrido como Santiago Trigos saben lo que significa salir de la Cantera de Pumas.

“Fue hace tres años, justamente hace tres años, teniendo 20 años ya había debutado, debuté en febrero del 2022 y la pretemporada fue en el verano de ese año. La verdad es que antes no me había tocado ninguna pretemporada, sino que me tocó un par de entrenamientos en diciembre antes de debutar. Pues la diferencia, a ver, la edad yo creo, a mí me tocó siendo de los chicos ese año, pero tenía 20 años”, dijo el jugador felino.

Las claves para mantenerse en Pumas

Para consolidarse en el primer equipo felino hay que tener constancia y paciencia.

“Lo que yo les digo y como consejo que a mí me sirvió mucho es no alocarse, o sea, estar tranquilos al final creo que todos pasamos por ese proceso y entiendo y sé que hay ese nivel de nerviosismo durante los entrenamientos, durante los partidos amistosos, pero creo que es mantenerse tranquilo. Algo que yo siempre traté de hacer es lo que hacía en mi categoría, hacerlo con el primer equipo desde que subí", expresó Trigos.

Para los canteranos es una buena noticia tener a un DT con raíces universitarias.

“Creo que significa muchísimo, sobre todo para los canteranos, porque como dices es una persona que fue hecha en casa y también es ese amor al club porque se le ve todos los días con esa pasión y esa exigencia para hacernos mejores jugadores tanto fuera como dentro de la cancha, pero creo que sobre todo para mí”, sentenció Santiago.

