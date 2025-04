El particular momento que tendrá que atravesar Efraín Juárez con Pumas

Efraín Juárez sigue demostrando que es el DT adecuado para el futuro de los Pumas de la UNAM. El estratega felino viene de conseguir una buena victoria ante León en la Liga BBVA MX y sueña con meterse en la Liguilla.

“Me ilusiona el día a día, veo como todos se matan en la cancha, la semana pasada me queda claro que no éramos los peores y hoy no somos los mejores. Ahora vienen unos cuartos de final que por méritos propios estamos ahí, pero vamos paso a paso. Podemos seguir dando más, solo que esa intensidad hay que mantenerla más de 90' más de lo que dura un juego, pero debemos ir en mejora constante y en este juego lo vimos, con una idea clara, corriendo riesgos, y pues como lo dije antes, vamos paso a paso”, dijo el DT de Pumas tras el triunfo en condición de visitante.

Efraín vuelve a Vancouver con la obligación de ganar

Ahora, Juárez volverá a la que fue su casa hace unos años en Vancouver. El equipo felino mantiene la ilusión de levantar el trofeo internacional.

“En algún momento, el juego se podía abrir y este resultado solo es consecuencia del trabajo, ahora lo hemos hecho de 10 pts contra un León que sabemos lo que significa en su cancha y nuestro equipo sin duda mostró personalidad y es el reflejo de lo que queremos. Así se tienen que sufrir y meter, la verdad que el equipo hizo un partido espectacular con un rival de jerarquía y más allá del 1-0 tan temprano tuvimos la estabilidad mental y esas son las cosas a las que siempre me refiero”, dijo el entrenador auriazul tras los grandes resultados mostrados por sus jugadores.

Pumas busca recuperar buenas sensaciones en la Concachampions, un torneo que le ha dejado duras derrotas. Los felinos enfrentan al Vancouver Whitecaps por los cuartos de final.

