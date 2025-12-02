James Rodríguez en la mira de Efraín Juárez y Pumas

Los Pumas están decididos a cambiar su rumbo deportivo y, según reportes, el club ya estableció comunicación con James Rodríguez, una de las figuras más mediáticas del fútbol latinoamericano. Tras un inicio de semana turbulento en el Pedregal, el posible fichaje de James Rodríguez por Pumas se ha convertido en ese rayo de esperanza que ilusiona a la afición auriazul y genera ruido en toda la Liga MX.

La salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho sacudió a la institución, pero también abrió la puerta para que Efraín Juárez, técnico del equipo, tomara mayor protagonismo en la planeación deportiva. Y entre sus primeras acciones, surgió un movimiento que pocos vieron venir: hablar directamente con James Rodríguez para analizar su llegada al conjunto universitario.

Efraín Juárez ya habló con James: el fichaje empieza a tomar forma

De acuerdo con el periodista colombiano Pepe Sierra, Efraín Juárez y la directiva auriazul ya sostuvieron un primer acercamiento formal con el entorno del futbolista. Por ahora, fueron conversaciones exploratorias, pero suficientes para confirmar que hay interés real y mutuo.

Lo más llamativo es que el propio entorno del jugador ofreció a James Rodríguez a Pumas, lo que incrementa las posibilidades del fichaje. Pese a que las negociaciones todavía no arrancan, se espera que en los próximos días el club universitario envíe una primera propuesta oficial.

La llegada del colombiano sería una apuesta de alto impacto mediático y deportivo para una institución que necesita un golpe anímico y un líder ofensivo que acompañe el proyecto de Juárez rumbo al 2026.

Pumas sueña con un bombazo: ¿qué falta para que James llegue?

Hoy, Pumas enfrenta un vacío en su estructura directiva, sin Vicepresidente ni Director Deportivo, aunque ello no ha frenado el interés por James. Su fichaje implicaría un esfuerzo económico considerable, pero también una oportunidad única para relanzar al equipo en la Liga MX y potenciar su presencia internacional.

Si las conversaciones avanzan, Pumas podría concretar uno de los movimientos más relevantes del futbol mexicano en años. El tiempo corre, el mercado se calienta y en el Pedregal ya sueñan con ver a James Rodríguez vestido de auriazul.