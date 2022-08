Cobertura Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich EN VIVO | Bundesliga

Ya llegó, ya está aquí. La Bundesliga está de regreso tras una larga ausencia y abrirá la temporada con un partidazo: Eintracht Frankfurt en casa, recibiendo al Bayern Múnich, que iniciará la era post Robert Lewandowski.

Cobertura Frankfurt vs Bayern Múnich EN VIVO

¿A qué hora juega el Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt?

El partido se jugará el viernes 5 de agosto a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. En Azteca Deportes tendrás la cobertura del encuentro totalmente en vivo.

La Jornada 1 de la Bundesliga

Además del Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich, el sábado 6 de agosto habrá seis partidos de la primera fecha de la Bundesliga:

- Unión Berlín vs Hertha Berlín - 08:30 horas

- Wolfsburg vs Werder Bremen - 08:30 horas

- Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim - 08:30 horas

- Augsburg vs Freiburg - 08:30 horas

- Bochum vs Mainz - 08:30 horas

- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen - 11:30 horas

Para el domingo 7 de agosto, sería así:

- Stuttgart vs Leipzig - 08:30 horas

- Koln vs Schalke 04 - 10:30 horas

