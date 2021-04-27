El antes y después de las mujeres en el deporte desde Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de 2012 supusieron la primera ocasión en la historia en que todas las delegaciones tuvieron representación femenina. Esto definitivo representó un antes y un después en la presencia de las mujeres españolas, por ejemplo, quienes de las 17 medallas de su delegación, las obtuvieron mujeres o equipos femeninos.

En aquella ocasión, incluso países musulmanes como Arabia Saudita, Catar y Brunei rompieron paradigmas con la presencia de mujeres en sus delegaciones y competencias estableciendo un símbolo de igualdad y de que algo debía cambiar en el tratamiento a la mujer.

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Muchas mujeres han mostrado desde entonces, sus infinitos valores humanos y deportivos. Algunos investigadores mencionaron desde mucho tiempo antes, que el Siglo XXI sería el siglo del deporte femenino de masas, y esto se confirma en la actualidad.

Igualdad y deporte se convierten en dos palabras que cada vez estarán mas presentes en competencias deportivas de diversas disciplinas que estaban dedicadas exclusivamente a los hombres.

El tema no se refiere a una competencia por declararse las mujeres como mejores, sino al derecho y libertad de elegir el deporte como forma de vida, sin tener que luchar contra tantas barreras y obstáculos como los que han tenido que sortear miles de mujeres para ganarse un lugar reconocido en este ámbito.

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Hoy por hoy, las buenas noticias son que para estos Juegos Olímpicos son muchos los avances que se han logrado para que estas olimpiadas sean un ejemplo de una sociedad mas igualitaria e inclusiva y que ya esta en camino.

Aunque la velocidad que tendría que llevar este recorrido es aun lento y con muchos obstáculos todavía, las mujeres no se rinden y sabemos que seguirán haciendo lo que esté de su parte por conseguir sus sueños y desempeñarse en el ámbito que elijan y que tarde o temprano tendrán el éxito total.

