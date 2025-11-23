El Atlético de Madrid del Cholo Simeone se mete en la pelea por el título en La Liga española

El Atlético de Madrid consiguió un triunfo muy importante en su visita contra el Getafe en la jornada 13 de La Liga española, el gol en propia puerta de Domingos Duarte en la primera mitad fue suficiente para que los "Colchoneros" sumaran 3 puntos y se metan en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

"El equipo está trabajando muy bien, competimos como queremos. Hay situaciones que cuando hay contundencia te dan tranquilidad. No tuvimos esa contundencia. Pudimos resolver esa primera parte, tuvimos la baja de Marcos, y se fue encaminando al partido que sabíamos que iba a suceder", señaló Simeone al terminar el partido.

Con el triunfo el Atleti llegó a 28 puntos en la tabla general y se acerca a 3 puntos del Barca que de momento es primer lugar a falta de lo que haga el Real Madrid en esta fecha 13 frente al Elche.

"Si tengo que destacar algo del equipo, es el grupo. Estamos tirando de la gente que entra y lo interpreta como entrar, son todas cosas importantes. Cumplieron muy bien, me pone contento y es el único camino para competir como queremos", agregó Simeone.

Los dirigidos por Simeone han conseguido 5 victorias de manera consecutiva en la liga española, luego de un inicio complicado con 4 empates y una derrota.