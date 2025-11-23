Se levanta a las 5 am, toma dos camiones para ir a entrenar con este club de la Liga BBVA MX y ahora sueña con levantar el título del Apertura 2025

En el partido de Play-in del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, donde los Xolos de Tijuana vencieron a los Bravos de Juárez para asegurar su boleto para los cuartos de final, donde enfrentarán a los Tigres, se escribió una historia inspiradora y fue el Germán Padilla, un joven de 18 años que representa el esfuerzo y la perseverancia.

Sebastián el “Loco” Abreu afirmó que el mediocampista Iván Tona le pidió salir de cambio para que Germán Padilla pudiera entrar al terreno de juego. Un gesto de compañerismo que abrió la puerta a un momento inolvidable. el juvenil, quien cada día se levanta a las 5 de la mañana, toma dos camiones y hace todo lo posible por llegar puntual a los entrenamientos, finalmente vio recompensado su sacrificio al debutar en el futbol profesional, aunque fueran pocos minutos en la cancha.

Al verlo sus padres no pudieron contener las lágrimas. Ellos saben mejor que nadie lo que su hijo ha trabajado para ganarse un lugar en el equipo perruno. La emoción de la familia reflejó lo que significa este debut: no solo un partido, sino el cumplimiento de un sueño de vida.

Los inicios de Germán Padilla en el futbol profesional

Germán Padilla comenzó su camino en las fuerzas básicas de Tijuana, donde rápidamente ha llamado la atención por su disciplina y entrega. Su constancia lo llevó a ganarse la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros, quienes reconocen su esfuerzo diario buscando seguir el camino que ha sembrado en el club Gilberto Mora.

Aunque apenas dio sus primeros minutos en la Liga MX, su historia tiene que inspirar a muchos jóvenes que sueñan con llegar al máximo circuito.

Lo que viene para Xolos en la Liguilla

Luego de superar a Juárez en el Play-in por marcador de 3-1, los Xolos ahora se medirán ante los Tigres, sembrado número 2, en los cuartos de final del Apertura 2025. El reto será grande, pero el equipo fronterizo llega motivado y con la ilusión de seguir avanzando.

