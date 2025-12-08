El Barcelona busca un delantero de 70 millones de euros

El Barcelona de Hansi Flick vive un momento clave que puede definir su mercado de invierno. Su futbol ofensivo y explosivo, que ha caracterizado a este equipo del entrenador alemán que prioriza anotar más que el rival sin importar los goles encajados, exige una delantera de élite. Esta necesidad choca con la dura realidad económica para reforzar sus bandas.

El principal objetivo para el extremo izquierdo es el noruego Antonio Nusa, actual jugador del RB Leipzig. Sin embargo, el club alemán ha puesto una etiqueta desalentadora para el cuadro catalán, entre 60 y 70 millones de euros. La operación se complica porque el extremo no cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato, lo que le da todo el poder negociador al equipo alemán.

Te puede interesar: Filipe Luis quiere ser el técnico más ganador de la historia; ¿quién es el DT con más trofeos de todos los tiempos?

La urgencia blaugrana se explica por el bache del equipo, coincidente con las bajas de Robert Lewandowski y Raphinha. Aunque Marcus Rashford ha brillado con aportaciones decisivas, la directiva busca un perfil joven y explosivo para el largo plazo. Nusa, de 19 años, ha deslumbrado en la clasificación noruega al Mundial 2026, destacando con una gran actuación frente a Italia y en la Bundesliga con su gran explosividad

El interés es firme, pero la cifra es un obstáculo de considerar. En el último mercado, varios representantes y clubes preguntaron con el interés de posicionarlo, con presencia de los grandes clubes europeos, el nombre del joven noruego ya circulaba como una de las joyas más cotizadas del mercado. El Barça tendrá que decidir si se embarca en una compleja y costosa negociación o redirige su mirada a alternativas más asequibles.

Te puede interesar:

