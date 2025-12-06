El Barcelona prepara un bombazo de 70 millones en el mercado de invierno

El Fc Barcelona quiere romper el mercado de transferencias de invierno por una de las jóvenes promesas de la selección de Noruega, el futbolista de 20 años Antonio Nusa, el conjunto culé estaría dispuesto a pagar hasta 70 millones al RB Leipzig de la Bundesliga para cerrar la operación.

Esta campaña Nusa supera el 80% de los minutos en su club, registrando 2 goles y 2 asistencias en 14 partidos, sin embargo, con la selección de Noruega ha brillado en las eliminatorias mundialistas con 2 goles y 3 asistencias, siendo una de las piezas clave de su país para lograr el pase a la Copa del Mundo del 2026.

En su paso por RB Leipzig, Nusa acumula entre liga, copas y competencias internacionales alrededor de 49 apariciones desde su llegada en 2024.Con solo 20 años, ha evidenciado que puede desempeñarse bien tanto en su equipo como en la selección, lo cual lo posiciona como una promesa a futuro, sobre todo para un club que desea actualizar su plantilla.

Nusa puede desempeñarse como extremo por ambas bandas o como mediapunta ofensivo, lo que le da al club catalán flexibilidad para usarlo en distintos esquemas.

Más allá de los números, su rendimiento ha llamado la atención de los scouting del Barça: se reportó que al menos uno de sus ojeadores asistió al partido en el que Noruega goleó 4-1 a Italia, donde Nusa anotó.

