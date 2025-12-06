deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Cuánto cuesta ver a Lamine Yamal y la Selección de España en el Mundial 2026? Precios y fechas:

¿Será que España repite la hazaña del 2010? Esto es lo que costaría ver a Lamine Yamal y compañía en en el Mundial.

Lamie Yamal
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
España Mundial 2026
A meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA, debemos admitir que España es una de la Selecciones más llamativas por la generación de jugadores que ha gestados y que debutarán en el que es uno de los torneos más seguidos de todo el mundo y donde ciertamente es considerada como uno de los sólidos contendientes a ganar la copa a como cuando en 2010 Iker Casillas la levantó como capitán.

Tras el evento realizado en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. pudimos conocer qué equipos son los que enfrentará la Selección española y las posibles fechas en las que disputarán la fase de grupos, donde para nuestras esperanzas, podríamos verles en Guadalajara y a partir de los $1,100 pesos.

A meses del inicio del torneo, podemos decir que la Selección Española es una de las favoritas pues esta generación de “La Roja” donde brillan jugadores como Lamine Yamal, Mikel Merino, Pedri, Fermin, Dean Huijsen, David Raya o Rodri promete mucho, por lo que verles en vivo sería un gran deleite que nadie se quiere perder

¿Contra quién jugará España esta Copa Mundial de la FIFA?

El conjunto español lidera el Grupo H, donde se medirá ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en uno de los grupos más llamativos del certamen, por lo que cualquier cosa podría pasar.

¿Cuándo jugará España en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A la espera de los calendarios oficiales, hay una esperanza de que la Selección de España pueda jugar en Guadalajara este próximo Mundial y aunque la probabilidad es menor, no debe de ser descartada.

Por ahora se sabe que los partidos del Grupo H serán los siguientes:

15 de junio

  • Miami Stadium
  • Atlanta Stadium

21 de junio

  • Miami Stadium
  • Atlanta Stadium

26 de junio

¿Qué precio tienen los boletos para los partidos de España en la Copa Mundial de la FIFA?

Los precios de los boletos más económicos a la espera de saber las fechas y estados rondan entre los $1,100; las categorías más altas rondan los $11,300 y $13,400 pesos y paquetes VIP podrían llegar a costar entre $34,700 y $78,500, por lo que te deseamos mucha suerte en el sorteo para comprar boletos.

