¿Qué sigue después del Sorteo Final del Mundial de la FIFA de 2026? Así será el repechaje mundialista que se jugará en México

Tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, El calendario confirmó que México albergará la fase decisiva del repechaje intercontinental para asignar los dos boletos restantes al Mundial de 2026. El organismo fijó dos sedes nacionales y un esquema de eliminación directa para las seis selecciones involucradas. Los encuentros se programaron para el 26 y el 31 de marzo de 2026, fechas establecidas para resolver la repesca previa a la inauguración del torneo.

El primer escenario será Guadalajara, en el Estadio Guadalajara, donde quedará definido el Boleto 1. La República Democrática del Congo avanzará de manera automática a la final por su condición de cabeza de serie según el ranking FIFA y enfrentará al ganador de la semifinal. Ese duelo previo lo disputarán Jamaica y Nueva Caledonia el 26 de marzo. El vencedor se medirá ante el conjunto de la RDC el 31 de marzo, con el pase mundialista en disputa.

La segunda sede será Monterrey, en el Estadio Monterrey, asignada para resolver el Boleto 2. Irak accederá directamente al partido decisivo por el mismo criterio de siembra que beneficia a la RDC. Antes de ello, Bolivia y Surinam se enfrentarán en la semifinal del 26 de marzo.

La selección que logre avanzar jugará el 31 de marzo frente al representativo iraquí para definir el último cupo hacia la Copa del Mundo. Según lo previsto, ambos estadios funcionarán como sede neutral para todas las delegaciones y servirá como simulacro previo a los partidos mundialistas que albergaran estas sedes.