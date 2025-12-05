deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Qué sigue después del Sorteo Final del Mundial de la FIFA de 2026? Así será el repechaje mundialista que se jugará en México

Tras los grupos definidos para la justa mundialista, seis selecciones lucharán por los últimos dos lugares en el repechaje internacional a jugarse en tierras nacionales

estadio monterrey chivas repechaje mundial 2026
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
Compartir

Tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, El calendario confirmó que México albergará la fase decisiva del repechaje intercontinental para asignar los dos boletos restantes al Mundial de 2026. El organismo fijó dos sedes nacionales y un esquema de eliminación directa para las seis selecciones involucradas. Los encuentros se programaron para el 26 y el 31 de marzo de 2026, fechas establecidas para resolver la repesca previa a la inauguración del torneo.

Te puede interesar: OFICIAL: Así queda la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026; lista COMPLETA

El primer escenario será Guadalajara, en el Estadio Guadalajara, donde quedará definido el Boleto 1. La República Democrática del Congo avanzará de manera automática a la final por su condición de cabeza de serie según el ranking FIFA y enfrentará al ganador de la semifinal. Ese duelo previo lo disputarán Jamaica y Nueva Caledonia el 26 de marzo. El vencedor se medirá ante el conjunto de la RDC el 31 de marzo, con el pase mundialista en disputa.

La segunda sede será Monterrey, en el Estadio Monterrey, asignada para resolver el Boleto 2. Irak accederá directamente al partido decisivo por el mismo criterio de siembra que beneficia a la RDC. Antes de ello, Bolivia y Surinam se enfrentarán en la semifinal del 26 de marzo.

La selección que logre avanzar jugará el 31 de marzo frente al representativo iraquí para definir el último cupo hacia la Copa del Mundo. Según lo previsto, ambos estadios funcionarán como sede neutral para todas las delegaciones y servirá como simulacro previo a los partidos mundialistas que albergaran estas sedes.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×