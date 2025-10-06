Lo que se le viene a Cruz Azul tras la fecha FIFA

Cruz Azul termina la Jornada 12 como cuarto lugar de la tabla general del Apertura 2025, y se va al parón por la fecha FIFA con cinco partidos por disputar. A continuación, te presentamos los partidos y fechas clave para La Máquina:

Partidos en casa

- Jornada 13: Cruz Azul vs. América, sábado 18 de octubre, 21:00 horas, Estadio Olímpico Universitario

- Jornada 15: Cruz Azul vs. Monterrey, sábado 25 de octubre, 21:00 horas, Estadio Olímpico Universitario

- Jornada 17: Cruz Azul vs. Pumas, sábado 8 de noviembre, 21:00 horas, sede por definir.

Partidos fuera de casa

- Jornada 14: Necaxa vs. Cruz Azul, martes 21 de octubre, 19:00 horas, Estadio Victoria

- Jornada 16: Puebla vs. Cruz Azul, viernes 31 de octubre, 21:00 horas, Estadio Cuauhtémoc

Los dirigidos por Larcamón buscan dar el golpe

Cruz Azul buscará hacer pesar su condición de local en el Estadio Olímpico Universitario, donde jugará dos partidos en lo que resta de esta temporada regular. La Máquina también enfrentará a equipos importantes como América tras la fecha FIFA.

La Máquina Cementera finaliza la jornada 12 con paso firme. Cruz Azul ha demostrado un rendimiento sólido en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Al finalizar la Jornada 12, La Máquina ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 24 puntos, producto de 7 victorias, 3 empates y 1 derrota.

