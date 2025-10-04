Llegó como estrella a Tigres para el Apertura 2025, respondió con goles, pero su precio cayó en apenas 2 meses

Tigres de la UANL comenzó el Apertura 2025 con fuerza, aunque su rendimiento fue de más a menos. Pese a ello, Ángel Correa mantuvo un nivel regular desde su llegada. El delantero argentino, tras diez temporadas en Atlético Madrid, respondió con goles, aunque su cotización en el mercado ha disminuido en las últimas semanas.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Correa pasó de 10 a 9 millones de euros en septiembre, una baja que sorprendió a muchos. Sus números parecen contradecir esa tendencia: 9 goles y 1 asistencia en 17 partidos entre todas las competiciones. Mientras tanto, el argentino se encontró cara a cara con un oso cuando descansaba .

¿Fue acertado el fichaje de Ángel Correa por Tigres?

Su llegada a Tigres le permitió convertirse en la principal referencia ofensiva del equipo regiomontano. No obstante, su fichaje también trajo consecuencias inesperadas: su valor de mercado cayó y dejó de ser convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, a pesar de sus buenos registros en México.

Además, el exjugador de San Lorenzo ya no figura entre los tres futbolistas más valiosos de la Liga BBVA MX. Con su nuevo valor de mercado, descendió algunas posiciones en la clasificación general, pese a tener solo 30 años y mantenerse en plenitud física.

Los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX 2025

Allan Saint-Maximin (América): 13 millones de euros Alexis Vega (Toluca): 10 millones de euros Álvaro Fidalgo (América): 9 millones de euros Álex Zendejas (América): 9 millones de euros Ángel Correa (Tigres): 9 millones de euros.

Ángel Correa se prepara para ser titular contra Cruz Azul

Tigres vs. Cruz Azul será uno de los encuentros más esperados de la jornada 12 del Apertura 2025 y todo parece indicar que el ex Atlético Madrid arrancará como titular en el equipo de Guido Pizarro. Será una ocasión especial para marcar la diferencia, pues La Máquina es uno de los equipos que pelea por el título en la Liga BBVA MX.