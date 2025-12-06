El Campeón de goleo que quieren los Pumas de Efraín Juárez para el Clausura 2026 en la Liga Mx

Luego de quedar eliminados en el Play-in de la Liga Mx frente al Pachuca en el Apertura 2025, los Pumas de Efraín Juárez preparan a su primer refuerzo de cara al siguiente torneo, un delantero que ya fue campeón de goleo en el futbol mexicano y podría regresar a jugar en un equipo de la Ciudad de México.

Se trata del colombiano Diber Cambindo, el cuadro universitario estaría interesado en contratar al jugador de los Rayos del Necaxa que terminó como el máximo anotador del torneo en el Clausura 2024, luego de 2 años y 68 partidos en el equipo de Aguascalientes registra 32 goles.

Te podría interesar: EXCLUSIVA: Las primeras palabras de Javier Aguirre tras el sorteo del Mundial

El delantero de 29 llegó hace 2 años y medio a la Liga Mx con el Cruz Azul, en donde solo pudo marcar 4 tantos, sin embargo, en el Necaxa logró encontrar su mejor versión, en el Clausura 2025 logró 11 dianas y fue líder de goleo hasta su lesión 4 fechas antes del final del campeonato, además fue una pieza fundamental para que los Rayos avanzaran de forma directa a la liguilla en ese torneo.

Pumas necesita cubrir las bajas de Guillermo Martínez y Juan José Macías, este último sufrió una fractura que lo dejará fuera de competencia el próximo torneo, sin embargo, los Rayos no pretenden dejar ir tan fácil a su delantero que tiene contrato hasta el verano del 2027.

Te podría interesar: Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿a quién le tocó el grupo más fácil para el Mundial 2026?