EXCLUSIVA: Las primeras palabras de Javier Aguirre tras el sorteo del Mundial

Javier “Vasco” Aguirre ofreció este viernes una lectura crítica y pragmática tras el sorteo que dejó a México en el Grupo A de la próxima Copa del Mundo de la FIFA . El seleccionador se mostró incómodo por la incertidumbre respecto al tercer rival, el cual está aún por definirse vía repechaje y subrayó que, aunque el grupo mezcla estilos, la incógnita complica el trabajo de preparación y la búsqueda de rivales afines para los ensayos.

Corea, un rival ya conocido

En sus primeras palabras públicas a Azteca Deportes con Carlos Guerrero tras conocer el emparejamiento, Aguirre declaró textualmente su incomodidad por la falta de certeza:

"Ese es el problema, el repechaje, yo suponía que alguno nos podía caer, son 4 equipos europeos, de momento estamos con la incertidumbre, si está claro que repetiremos la inauguración de 2010, otra vez y Corea que lo enfrentamos hace no mucho, son rivales que son bien distintos estilos, sobretodo esperando lo del europeo a ver quién nos toca".

¿Por qué el rival europeo de México ya le genera incomodidad a Javier Aguirre?

El técnico insistió en la diferencia de perfiles entre los posibles adversarios europeos y en la dificultad que eso supone para el análisis táctico:

"Macedonia no tiene nada que ver con Dinamarca, lo mismo que Irlanda ni República Checa, son bien distintos los cuatro, esto es parejo para todo, tampoco me voy a quejar ni mucho menos, pero sí me gustaría haber sabido hoy los tres para empezar a analizar y trabajar en ellos, buscar rivales de esa forma, ese estilo, pero tampoco está mal".

Aguirre busca aprovechar lo aprendido en el 70 y en el 86 para la próxima Copa del Mundo. El estratega cerró su intervención apelando a la experiencia de ser sede y al objetivo claro de evitar “salir de casa” en la competición:

"Es lo más importante, efectivamente para no salir de casa, ya tenemos experiencia en 86 y en 70, que no fuimos de casa y cuesta más".

El entrenador de la Selección Azteca transmitió cautela y trabajo: entiende el reto deportivo que supone un grupo con rivales de estilos muy distintos, reclama claridad para poder planear la preparación y, al mismo tiempo, dejó en claro que la meta es llegar fuertes al torneo como anfitriones.

