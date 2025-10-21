El Campeón llega con bajas a la jornada 3 de la Campions League; Los jugadores que no jugarán con el PSG vs Bayer Leverkusen

Este martes arranca la jornada 3 de la Champions League en donde el actual campeón del torneo, Paris Saint Germain, visita al Bayer Leverkusen en el estadio BayArena, el cuadro de Luis Enrique no podrá contar con dos figuras en el medio campo por lesión.

Se trata de Fabián Ruiz y Joao Neves que causaron baja previo a la fecha FIFA y no han podido regresar a entrenar con el conjunto parisino, el portugués solo registra 243 minutos en la temporada después de sufrir una lesión muscular en la jornada 1 de la Champions frente al Atalanta de Italia.

Jornada 3, Uefa Champions League

El español ha disputado 7 de los 10 partidos del PSG en la campaña, Ruiz también mostro molestias musculares previo a la fecha fifa con “La Roja” y no estará disponible para enfrentar al conjunto alemán.

Los franceses quieren defender el título después de conseguir su primera “Orejona” en la historia, con 6 puntos marchan invictos en el arranque de la nueva temporada, aunque la visita ante el Leverkusen no será nada fácil, las “aspirinas” están fuera de la zona de clasificación con 2 puntos y buscan sumar puntos para seguir escalando en la tabla general.

El resto d ela actividad del día martes en la jornada 3 de la Champions; Barcelona vs Olympiacos, Kairat vs Pafos, Newcastle United vs Benfica, PSV vs Napoli, Cophenague vs Borussia Dortmund, Union Saint Gilloise vs Inter Milan, Villarreal vs Manchester City y Arsenal vs Atlético de Madrid.