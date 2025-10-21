El club del pequeño pueblo de 1.500 habitantes que conquistó la Liga de Suecia y jugará Champions League

El Mjallby AIF se acaba de coronar campeón de la Allsvenskan, la Primera División de Suecia, por primera vez en su historia tras vencer al IFK Goteborg 0-2 y sellar la temporada 2025 con dos jornadas de anticipación, por lo que se prepara para disputar la UEFA Champions League; sin embargo, su hazaña se acrecienta si consideramos que se trata del equipo de la pequeña localidad de Hallevik de apenas 1,500 habitantes.

Mjallbby AIF, el club de la pequeña localidad sueca que jugará UEFA Champions League

La hazaña del Mjallby AIF podría ser comparada con las conquistas del Leicester City en la Premier League 2016, el Deportivo La Coruña en LaLiga 2000 o el Boavista levantando la Primeira Liga de Portugal 2001; sin embargo, este equipo sueco fundado en 1939 tan solo ha disputado 13 temporadas en la Primera División de Suecia y en el 2016 estuvo a punto de caer hasta la cuarta categoría del futbol de su país.

El humilde equipo, cuyo eslogan es “hacer posible lo imposible”, desplazó a casi mil aficionados hasta la ciudad de Gotemburgo para presenciar la victoria por dos goles sobre el IFK Goteborg que le aseguró el histórico título de liga, dos terceras partes de la pequeña localidad que tiene como sede.

MJÄLLBY AIF ÄR SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL 2025! 🏆



Pero a pesar de tratarse de un reducido grupo de simpatizantes, la euforia los desbordó hasta el grado de intentar invadir la cancha en numerosas ocasiones para celebrar su victoria, lo que obligó al silbante a detener el encuentro para contenerlos.

El Mjallby AIF juega sus partidos como local en el Estadio Strandvallen, un inmueble con capacidad para 7,500 aficionados que no podría competir en la Liga BBVA MX y que pocas veces se ha llenado con ayuda de los aficionados de aldeas locales que acuden a presenciar los encuentros.

Con su victoria en la Primera División de Suecia, el Mjallby AIF se convertirá por mucho en el representante de la localidad más pequeña en disputar la UEFA Champions League.

El secreto detrás del éxito del Mjallby AIF

El empresario local Magnus Emeus es el responsable detrás del éxito del Mjallby AIF. Asumió la presidencia del equipo hace 10 años y logró estabilizar las cuentas del equipo.

“Tenía una estrategia bastante clara desde el principio: nunca se puede tener éxito en el campo mientras haya desorden fuera, y lo primero que hay que hacer es asegurarse de que las finanzas estén equilibradas”, dijo Emeus para AFP.

Emeus destinó un presupuesto de 9 millones de dólares para la temporada 2024, una octava parte de lo que dispuso el poderoso Malmo FF, máximo ganador de la Liga de Suecia, mientras que su entrenador es Anders Torstensson, un hombre de 59 años que fue director de escuela y exjugador de las categorías inferiores del club.

Su plantilla está conformada por jugadores jóvenes en su mayoría que promedian 24.5 años, ocho jugadores extranjeros y cuatro internacionales.

En su condición de campeón de Suecia disputará las fases preliminares de la Champions League, pero tendrá que completar algunos requisitos como buscar un estadio que cumpla con los estatutos de la UEFA.

