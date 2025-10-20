La MLS 2025 entra en su fase decisiva: ¡Comienzan los playoffs rumbo a la MLS Cup!

La MLS 2025 dejó atrás sus 34 jornadas de temporada regular, y el camino hacia la MLS Cup ya está trazado.

En total, 18 equipos lograron avanzar a la fase final, aunque solo 14 tienen su boleto directo a la primera ronda. Los otros cuatro, los que terminaron 8° y 9° en cada conferencia, deberán disputar la Ronda Comodín, un duelo a partido único donde el ganador se queda con el último pase.

Playoffs arrancan con la Ronda Comodín

En el Este, el Chicago Fire recibirá al Orlando City el 22 de octubre, mientras que en el Oeste, los Portland Timbers harán lo propio ante el Real Salt Lake ese mismo día. En caso de empate, no habrá tiempos extra: la serie se definirá desde los once pasos.

Messi y el Inter Miami van por la gloria

Una vez definidos los clasificados, las Primeras Rondas de la MLS se jugarán al mejor de tres partidos, sin posibilidad de empates. Si hay igualdad en los 90 minutos, todo se resolverá con penales.

El sistema enfrenta al 1° con el ganador del comodín, el 2° con el 7°, el 3° con el 6°, y así sucesivamente.

En la Conferencia Este, los duelos más atractivos incluyen al Inter Miami de Lionel Messi, que terminó tercero, y se medirá ante el Nashville SC. Además, el FC Cincinnati, líder del Este, chocará con el ganador del comodín.

Del otro lado, en el Oeste, el Vancouver Whitecaps parte como el mejor de la temporada en la MLS, seguido de Los Angeles FC y Minnesota United, que enfrentarán a Seattle Sounders.

Las semifinales y finales de conferencia se disputarán a partido único, en casa del mejor clasificado. Si hay empate, habrá tiempos extra y, si es necesario, penales.

Todo apunta a que la MLS Cup 2025 volverá a ofrecer un cierre espectacular, con Messi, los poderosos del Oeste y nuevas figuras listas para escribir la historia del fútbol en Estados Unidos.