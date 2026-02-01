Puerto Rico sorprende al considerar cancelar su participación en el Clásico Mundial

Las alarmas están encendidas en Puerto Rico ante las declaraciones del presidente de la Federación de Béisbol , el Dr. José Quiles, en las que se planteaba seriamente cancelar la presencia del país en el Clásico Mundial de 2026 por la falta de aprobación de seguros para que varios peloteros asistan al torneo.

Su reclamo fue claro y tajante, expresando que, si no había condiciones equitativas para armar el roster, la isla podría optar por dar un paso al costado “por dignidad”.

La posibilidad de tomar esa drástica decisión responde a que ya hay bajas confirmadas que cambian totalmente el panorama competitivo de la selección boricua. Francisco Lindor, la principal estrella del conjunto, no jugará luego de que las restricciones del seguro lo dejaran fuera tras un procedimiento en el codo derecho.

A ese escenario también se suman los vetos reportados para nombres de peso como José Berríos, proyectado para ser as de rotación, y el receptor Víctor Caratini.

La baja de Puerto Rico duele al país pero también al propio Clásico Mundial

El punto de quiebre llegó cuando la Federación recibió, a finales de enero, una lista de jugadores que no fueron autorizados para competir. José Quiles cuestionó públicamente la fecha en la que fueron enviadas de esas restricciones y sostuvo que el torneo “falló” al manejar el caso.

En esa misma línea, el directivo indicó que también están bajo evaluación otros brazos como Edwin Díaz y Fernando Cruz, dos piezas que, al igual que Lindor y Berríos, son vitales para el armado del roster.

Se tratan de bajas que, así como afectan directamente al Team Puerto Rico, también lo hacen a la organización del evento y a la cantidad de fanaticada que esperan recibir.

Puerto Rico no es el único país perjudicado por los seguros

La discusión principal de cara al Clásico Mundial 2026, que ya arranca en el mes de marzo, gira en torno a qué tan estrictas se han vuelto las aseguradoras tras episodios recientes de varios peloteros, comenzando por la lesión de Edwin Díaz del tendón rotuliano de la rodilla derecha en la edición de 2023 o la de José Altuve en su mano, ocurrida el mismo año.

El tema no es exclusivo de la isla, incluso muchos han comparado la situación con la que puede estar sucediéndole a las selecciones de Venezuela o República Dominicana, las cuales han estado batallando con reprobaciones de seguros médicos para sus figuras.

El Team Venezuela ya tuvo que prescindir de su estelar segunda base José Altuve y del veterano Miguel Rojas debido a rechazos de aseguradoras, reforzando la idea de que las prohibiciones se están intensificando especialmente contra las selecciones latinas más que contra Estados Unidos, país que no tuvo problemas en la convocatoria de sus figuras.

Mientras el calendario del torneo se acerca, Puerto Rico todavía está a la espera de tomar una decisión. De ella dependerá si competirán con un roster limitado o tomarán la decisión drástica de retirarse del evento y marcar un precedente histórico.

El propio Quiles recordó que la decisión de bajarse está “casi tomada” si no pueden participar “en igualdad de condiciones”.